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【未使用級】プラダ トートバッグ デニム レザー 肩掛け A4収納 1BG356
商品番号 X55040483021
商品名

【未使用級】プラダ トートバッグ デニム レザー 肩掛け A4収納 1BG356
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 37,167 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムPRADAプラダカナパDENIM+VITTELO/BLUE+NEROバッグショルダーバッグシルバー金具ロゴプリントレザー本革キャンバス黒ブラックデニムブルー○定価　¥225,500-#プラダバッグ335↑当店のプラダのバッグ商品一覧が見れます⭐︎○付属品保存袋、ギャランティカード類○サイズタテ24cmヨコ31cmマチ14cmハンドル46cm平置き実寸。着画はお断りいたします。大手セレクトショップ購入の、鑑定検品済み確実正規品です♪○状態若干擦れているようにも見えますが、デニム特有のもので、目立つ擦れや汚れ等もございません。全体的には大変美品で、まだまだこれからお使い頂けます＾＾○ポイントボタンを外せばA4サイズファイルが横向きに入ります✨○カラーネイビー×ブラック○素材レザー×キャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品番号54580718
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