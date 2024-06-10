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ミッソーニ　カットソー　ストライプ
商品番号 X12561142807
商品名

ミッソーニ　カットソー　ストライプ
ブランド名 ミッソーニ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミッソーニの半袖のカットソーです。サーモンピンク系のストライプ柄で、薄手で柔らかい生地です。●サイズ：肩幅約38cm身幅（脇下）約40cm着丈約55cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：レーヨン100%目立った汚れ、ほつれなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。その他、ご質問等ございましたらコメント下さい。季節感···春、夏柄・デザイン···ストライプカラー···オレンジ袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/manufacture67541.html
http://narcologia.ru/goods/cotton102461.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation641524.html
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