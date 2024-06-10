ミッソーニ　カットソー　ストライプ

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商品詳細
ミッソーニの半袖のカットソーです。サーモンピンク系のストライプ柄で、薄手で柔らかい生地です。●サイズ：肩幅約38cm身幅（脇下）約40cm着丈約55cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：レーヨン100%目立った汚れ、ほつれなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。その他、ご質問等ございましたらコメント下さい。季節感···春、夏柄・デザイン···ストライプカラー···オレンジ袖丈···半袖
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