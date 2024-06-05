  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
商品番号 N60935668841
商品名

Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
ブランド名 エイミーイストワール
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

eimyistoireカットジャガードフリルトリムブラウスアイボリー自宅にて1度試着した美品になります。似合わなかったため出品致します。華やかさとスタイルアップを叶えるフリルトップス大胆にあしらわせた大ぶりのカスケードフリルが華やかでレディな印象のブラウス。キャッチーなフリルは顔まわりを華やかに演出し二の腕周りをさりげなくカバーしてくれます。程よく落ちる軽やかなカットジャガード素材で、デザインにより立体感の感じられる一枚に仕上げました。センターにはピンタックデザインを落としこむことで縦のラインを強調し、全体をスッキリと見せる効果も。フリルの長さや付け位置にもこだわり、ハイウエストのボトムでもスッキリとしたインスタイルがお楽しみいただけます。【詳細情報】厚み：■薄手□普通□厚手透け感：□なし■あり伸縮性：■なし□あり裏地：■なし□あり
http://narcologia.ru/goods/voiceless513859.html
http://narcologia.ru/goods/enquire858089.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion323078.html
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス
Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス
カットジャカードフリルトリムブラウス(F IVORY): トップス

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru