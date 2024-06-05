Eimy istoire カットジャガードフリルトリムブラウス

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eimyistoireカットジャガードフリルトリムブラウスアイボリー自宅にて1度試着した美品になります。似合わなかったため出品致します。華やかさとスタイルアップを叶えるフリルトップス大胆にあしらわせた大ぶりのカスケードフリルが華やかでレディな印象のブラウス。キャッチーなフリルは顔まわりを華やかに演出し二の腕周りをさりげなくカバーしてくれます。程よく落ちる軽やかなカットジャガード素材で、デザインにより立体感の感じられる一枚に仕上げました。センターにはピンタックデザインを落としこむことで縦のラインを強調し、全体をスッキリと見せる効果も。フリルの長さや付け位置にもこだわり、ハイウエストのボトムでもスッキリとしたインスタイルがお楽しみいただけます。【詳細情報】厚み：■薄手□普通□厚手透け感：□なし■あり伸縮性：■なし□あり裏地：■なし□あり