w closet 半袖ブラウス　ホワイト　新品未使用タグ付き

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏綿100%購入いたしましたが一度も着用しておりません。タグもついており着回しがしやすいホワイトのお色味です。とっても可愛いのでぜひ☺︎定価（税込）5390円



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