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w closet 半袖ブラウス　ホワイト　新品未使用タグ付き
商品番号 B92094961112
商品名

w closet 半袖ブラウス　ホワイト　新品未使用タグ付き
ブランド名 アリーバイダブルクローゼット
特別価格 税込 1,604 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏綿100%購入いたしましたが一度も着用しておりません。タグもついており着回しがしやすいホワイトのお色味です。とっても可愛いのでぜひ☺︎定価（税込）5390円
http://narcologia.ru/goods/plaque968807.html
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