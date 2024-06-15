CLANE SLANT ARRANGE RIBBON CAMISOLE

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CLANE公式サイトにて購入しました。一度も着用しないままクローゼットで保管していました。タグもそのまま付いています。color：beigesize：1新品未使用ですが自宅保管品ですのでご理解いただける方、宜しくお願い致します。