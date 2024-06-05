90s ビンテージ　アメリカ　　tee アメリカ輸入　used

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アメリカ古着屋さんで購入しました。ニット素材のような感じです。とてもかっこいいです。肩幅 44身幅51着丈60袖丈 21古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。そちらはご了承下さいませ。30070s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKラルフローレンPOLOマルチカラーボーダーストリートstreetskateレディース女子古着女子Tシャツteeアメカジトミーヒルフィガーjcrewジェイクルーポータークラシック euroラルフローレン 後ろ下がり マルジェラ ダントン アメリカ古着 古着 oldusedusedclothesワーク系 NIKEアディダス アディダス アウトドア パタゴニア ノースフェイス ユニセックス ユーロ古着 movieバンド bandバンtartアート シュプリーム ヘインズ hanesフルーツオブザルーム ゴルフ スポーツ セントジェームス 長袖ポロシャツ アメリカ軍 陸軍 海軍 フランス軍 イギリス軍 メディカル パジャマ ミリタリー guyharveyペイターマックス エッシャー フォト フルーツオブザルームユーロビンテージ ユーロヴィンテージディズニーネック···Uネック袖丈···半袖カラー···パープル