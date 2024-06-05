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90s ビンテージ　アメリカ　　tee アメリカ輸入　used
商品番号 S52646247173
商品名

90s ビンテージ　アメリカ　　tee アメリカ輸入　used
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ古着屋さんで購入しました。ニット素材のような感じです。とてもかっこいいです。肩幅　44身幅51着丈60袖丈　21古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。そちらはご了承下さいませ。30070s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKラルフローレンPOLOマルチカラーボーダーストリートstreetskateレディース女子古着女子Tシャツteeアメカジトミーヒルフィガーjcrewジェイクルーポータークラシック　euroラルフローレン　後ろ下がり　マルジェラ　ダントン　アメリカ古着　古着　oldusedusedclothesワーク系　NIKEアディダス　アディダス　アウトドア　パタゴニア　ノースフェイス　ユニセックス　ユーロ古着　movieバンド　bandバンtartアート　シュプリーム　ヘインズ　hanesフルーツオブザルーム　ゴルフ　スポーツ　セントジェームス　長袖ポロシャツ　アメリカ軍　陸軍　海軍　フランス軍　イギリス軍　メディカル　パジャマ　ミリタリー　guyharveyペイターマックス　エッシャー　フォト　フルーツオブザルームユーロビンテージ　ユーロヴィンテージディズニーネック···Uネック袖丈···半袖カラー···パープル
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