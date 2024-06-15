お値下げ！MaxMaraトップス\u0026スカート

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商品詳細
ベージュサイズ：40トップス：丈58センチ.バスト112センチ、スカート：丈67センチ.ウエスト76センチ素材：ウール80%、ナイロン20%表地全体に、レースが織り込まれた、素敵な生地です。その上、毛布の様に暖かいです。季節感···冬季節感···秋、冬カラー···ベージュ
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