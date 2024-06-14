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BEAMSBOY ビームスボーイ リネン バンドカラー プルオーバーシャツ
商品番号 X31134668002
商品名

BEAMSBOY ビームスボーイ リネン バンドカラー プルオーバーシャツ
ブランド名 ビームスボーイ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し何度か着用してきましたが、着る機会が減ったので出品します。フレンチリネンを使用したシャツで、長く着るほど馴染んできます。ビッグシルエットなので、中にＴシャツを合わせたりワンピースの上に着るのもおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome111643.html
http://narcologia.ru/goods/perforce160065.html
http://narcologia.ru/goods/diamond241858.html
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