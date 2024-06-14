BEAMSBOY ビームスボーイ リネン バンドカラー プルオーバーシャツ

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数年前に購入し何度か着用してきましたが、着る機会が減ったので出品します。フレンチリネンを使用したシャツで、長く着るほど馴染んできます。ビッグシルエットなので、中にＴシャツを合わせたりワンピースの上に着るのもおすすめです。