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- 【お値下げ‼︎】snidel ギャザースリーブレースブラウス
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商品詳細
一目惚れで購入しましたが中々着る機会がな買ったので出品します❤︎一二回しか着ておりません♪色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···レース素材···シアー/シースルーテイスト・シーン···結婚式、キレイめ
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