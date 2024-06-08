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【お値下げ‼︎】snidel ギャザースリーブレースブラウス
商品番号 S96312825465
商品名

【お値下げ‼︎】snidel ギャザースリーブレースブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一目惚れで購入しましたが中々着る機会がな買ったので出品します❤︎一二回しか着ておりません♪色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···レース素材···シアー/シースルーテイスト・シーン···結婚式、キレイめ
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