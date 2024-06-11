★エトロ　メッシュ　ハンドバッグ

◆ご覧頂きありがとうございます！☆ハワイの正規店にて購入しました。 メッシュ素材で軽くて使いやすいです 保管時の折り癖軽く少しありますが 中身を入れると目立ちません。 両脇にさり気なくエトロ特徴の ペイズリ柄ありお洒落です。 あまり見かけないバックなので レアだと思います。 長財布は余裕で入ります。 ★サイズ詳細は後ほどアップします お急ぎの方はコメント下さい。 ◆コメント無しOK◆即購入可◆梱包材はリサイクル材を使っての 発送になりますのでご了承下さい。★☆発送についての注意★☆仕事をしておりますので購入日より発送にお日にちを頂く場合がございます基本発送が普通郵便になりますのでお手元に届く迄お時間がますので【○○日迄に届く様にして下さい】とお願いあってもご希望にはお応え出来ないのでご了承ご注下さい。必要なお日にち迄にお届けをご希望や匿名配送をご希望な方はご相談下さいらくらくメルカリ便や宅配便等に変更にて発送可能ですその際は送料を上乗せになりますのでご了承下さい。最近質問のコメントをされてこちらがお応えしてもそれ以後の返事がない方がとても多いです。コメントにお応えして一日経ってもお返事がない場合コメントは削除させて頂きますのでご了承下さいm(__)m



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