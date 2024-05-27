【エンフォルド】異素材アシメトリーワンピース

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『異素材ドッキングアシメワンピース』

数年前に50,000円くらいで購入ニットと布帛のドッキング裾が左右非対称で素敵です。上半身はタイト、スカート部分がフレアでクラシカルで上品に着ていただけます。肩幅36脇下身幅42ウエスト70着丈112〜120くらい袖丈···長袖季節感···春、秋、冬※不定期で値下げする場合はありますが、個別対応はできかねます。※複数購入の場合、1点につき100円引きで対応致しますので、コメント欄にてご相談下さい。※発送予定日はアカウント名に記載しています。*・゜゜・*:.。..。.:*・.。.:*・゜゜・**・*:.。..。.:*・'・*引っ越しの為まるっと出品しています。たくさん出しているのでぜひ、他のお品もご覧下さい。