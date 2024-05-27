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レディース　ノースリーブ　デニムワンピース　新品
商品番号 K69210910356
商品名

レディース　ノースリーブ　デニムワンピース　新品
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,548 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆その他2023秋冬新作を出品しています＊出品ページをご覧下さいませ☆☆まとめ売り割引あります☺︎♡【商品説明】カラー⚫︎ワンカラーサイズ⚫︎L着丈121cm胸囲92cm（S.Mをご希望の場合はコメントいただければ変更いたさます。）S着丈119cm胸囲84cmM着丈120cm胸囲88cm他にも商品出しているので見て行って下さい＊♩＾＾--------------⋈﻿---------------韓国オルチャン韓国ファッション韓流綺麗系清楚系可愛い系可愛い服秋服新作インポート　カジュアルセレクトショップギャルkpop妹系レディースユニセックスかわいい服ノーブランドお洒落　zaramuruariendagydaemodaspiralgirlsnidelazulcelfordrnanoelalagnamoon好きな方におすすめです！○----------------------------------------○★注意事項★※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。※現在たくさんのご注文を頂き、お届けまでに約10日ほどかかっております。
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