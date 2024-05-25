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- 90s トイストーリー tシャツ ビンテージ レディスサイズ ワインレッド
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商品詳細
サイズ推定S着丈60肩41身幅42一般的な古着位の状態、少し色あせ有り品質タグが切れてます。ディズニーストアタグ昔のビンテージです
http://narcologia.ru/goods/Persia133288.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney559749.html
http://narcologia.ru/goods/marshal807480.html
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