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90s トイストーリー　tシャツ　ビンテージ　レディスサイズ　ワインレッド
商品番号 P61378418091
商品名

90s トイストーリー　tシャツ　ビンテージ　レディスサイズ　ワインレッド
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ推定S着丈60肩41身幅42一般的な古着位の状態、少し色あせ有り品質タグが切れてます。ディズニーストアタグ昔のビンテージです
http://narcologia.ru/goods/Persia133288.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney559749.html
http://narcologia.ru/goods/marshal807480.html
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