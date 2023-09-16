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【Callaway】美品 ポロシャツ　ゴルフウェア
商品番号 S54904906160
商品名

【Callaway】美品 ポロシャツ　ゴルフウェア
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！○全国配送無料○基本的に1〜2日で発送○無言購入OKです○コメントも大歓迎【ブランド】Callaway【商品の種類】ポロシャツ【素材】ポリエステル【サイズ(cm)】実寸平置き着丈:約55cm（首肩付け根から裾下）身幅:約39cm（脇下から脇下）肩幅:約30cm(肩から肩を直線で計測）袖丈:約15cm（肩から袖先）素人採寸のため参考程度にお願い致します。【カラー】ホワイト【状態】SAランク◇ランク説明　N/新品未使用　S/未使用・未使用に近い　SA/未使用に近い　A/使用感の少ない綺麗なリサイクル品　AB/やや使用感があるが綺麗なリサイクル品　B/一般的な使用感のあるリサイクル品　BC/傷や汚れ等のダメージが多いリサイクル品【商品説明】襟元やお袖部分のデザインがとっても可愛いです♡簡易包装にて発送いたします。□フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。フォロー登録してコメントするだけで〜¥4999¥200割引¥5000〜¥9999¥300割引¥10000〜¥500割引とさせていただきます。□セット割2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額から1000円割引させて頂きます。フォロー割との併用不可。⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますのでご確認ください。※コメントにてお気軽にご相談ください。※コメント無しの即購入歓迎です。
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