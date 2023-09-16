【Callaway】美品 ポロシャツ　ゴルフウェア

ご覧頂きありがとうございます！○全国配送無料○基本的に1〜2日で発送○無言購入OKです○コメントも大歓迎【ブランド】Callaway【商品の種類】ポロシャツ【素材】ポリエステル【サイズ(cm)】実寸平置き着丈:約55cm（首肩付け根から裾下）身幅:約39cm（脇下から脇下）肩幅:約30cm(肩から肩を直線で計測）袖丈:約15cm（肩から袖先）素人採寸のため参考程度にお願い致します。【カラー】ホワイト【状態】SAランク◇ランク説明 N/新品未使用 S/未使用・未使用に近い SA/未使用に近い A/使用感の少ない綺麗なリサイクル品 AB/やや使用感があるが綺麗なリサイクル品 B/一般的な使用感のあるリサイクル品 BC/傷や汚れ等のダメージが多いリサイクル品【商品説明】襟元やお袖部分のデザインがとっても可愛いです♡簡易包装にて発送いたします。□フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。フォロー登録してコメントするだけで〜¥4999¥200割引¥5000〜¥9999¥300割引¥10000〜¥500割引とさせていただきます。□セット割2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額から1000円割引させて頂きます。フォロー割との併用不可。⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますのでご確認ください。※コメントにてお気軽にご相談ください。※コメント無しの即購入歓迎です。



BRIEFINGブリーフィング ゴルフウェア 半袖ポロシャツ メンズXL【美品 ...



美品】ラッセルノ ポロシャツ ゴルフウェア 超熱 www.coopetarrazu.com



DESCENTE - デサント GOLF 美品 ポロシャツ ゴルフウェア 鹿の子 MARIN ...



☆美品✨マンシングウェア Munsingwear ゴルフウェア ポロシャツ 日本 ...



DESCENTE - デサント GOLF 美品 ポロシャツ ゴルフウェア 鹿の子 MARIN ...



マンシングウェア】ポロシャツ 半袖 ゴルフウェア ロゴ 美品 M 新発売 ...



美品】ナイキ NIKE ポロシャツ ゴルフウェア 半袖シャツLレディース 赤 ...



デサント DESCENTE GOLF 美品 ポロシャツ ゴルフウェア 鹿の子 MARIN柄 ...



美品】ラッセルノ ポロシャツ 半袖 ゴルフウエア 【日本限定モデル ...



DESCENTE - デサント GOLF 美品 ポロシャツ ゴルフウェア 鹿の子 MARIN ...



JChere mercari代購：【Callaway】キャロウェイ ポロシャツ ゴルフウェア



極美品 ルコック ポロシャツ ゴルフウェア Tシャツ Mサイズ 定番 ...



ポロシャツはゴルフウェアの王道だ。人気ブランドから機能的で ...



PUMA - 【PUMA GOLF】美品/長袖ポロシャツ/ゴルフウェア/レディースＳ ...



タイトリスト TITLEIST 美品 ゴルフ ウェア ポロシャツ シャツ 半袖 ...