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古伊万里　染付蕎麦猪口7客　直径8.7~11.2㎝　東Y5-1003①タヒサ
商品番号 F85325280362
商品名

古伊万里　染付蕎麦猪口7客　直径8.7~11.2㎝　東Y5-1003①タヒサ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縁に欠け1点、直し3点あります。=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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