YAMADYA カットソー

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商品詳細
YAMAEAYALASUDの昨年の福袋の中に入っていたものになります。タグは切ってしまったものの、1度も着用しておりませんので、出品します。色味的にはボルドーに近い色でこれからの季節にオススメです。7分袖なので、重ね着などでこれから来ていただけると思います。質問、お値下げ等コメントで宜しくお願い致します。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···レッドサイズ…9号袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/Lincoln552402.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle905325.html
http://narcologia.ru/goods/competitive803981.html
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