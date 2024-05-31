YAMADYA カットソー

YAMAEAYALASUDの昨年の福袋の中に入っていたものになります。タグは切ってしまったものの、1度も着用しておりませんので、出品します。色味的にはボルドーに近い色でこれからの季節にオススメです。7分袖なので、重ね着などでこれから来ていただけると思います。質問、お値下げ等コメントで宜しくお願い致します。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···レッドサイズ…9号袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント



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