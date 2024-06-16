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PINK HOUSE ピンクハウス リボン柄セットアップブラウス
商品番号 X96981946841
商品名

PINK HOUSE ピンクハウス リボン柄セットアップブラウス
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 6,440 円
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商品詳細

色：レッドサイズ：表記なし肩幅約40.5cm、身幅約45.0cm、袖丈約52.5cm、着丈約57.0cm、ウエスト約56.5cm、ヒップ約88.5cm、スカート丈約73.5cm状態：目立った汚れダメージ無し
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