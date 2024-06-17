レディース　ハンドバッグ　ブラウン

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韓国のお土産でいただいたものです。未使用です。自宅に暫く置いてありました。横25縦20マチ12.5詳細素材不明ですが本革です。小ぶりですが荷物が沢山入りそうです(*^^*)お気軽にご質問等くださいね♪即購入もちろんOKです！素材...牛革(本革)カラー...ブラウンカラー...ブラウン種類...ハンドバッグ