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レディース　ハンドバッグ　ブラウン
商品番号 K41738054945
商品名

レディース　ハンドバッグ　ブラウン
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 5,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国のお土産でいただいたものです。未使用です。自宅に暫く置いてありました。横25縦20マチ12.5詳細素材不明ですが本革です。小ぶりですが荷物が沢山入りそうです(*^^*)お気軽にご質問等くださいね♪即購入もちろんOKです！素材...牛革(本革)カラー...ブラウンカラー...ブラウン種類...ハンドバッグ
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