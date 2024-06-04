and per se アンパスィ 光電子 ブルゾン Mサイズ

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こちらで購入させて頂いたのですが、着る機会がなく出品させて頂きます。☆引用andperse光電子ブルゾンサイズ：Mお色：ネイビー（写真1枚目が近いです）金額：36,000円日本製高強力、ソフト、軽量、制電、耐水性、防風、撥水、透湿、光電子（KODENSHI）の高機能ウェア。前身頃は光電子の中綿、袖はボンバーヒートの起毛感+ハイパーストレッチと制電機能付き。軽く、薄く、動きやすく、肌触りも抜群、なのに身体を冷やさない、毎日でも着ていたいブルゾンです。数日着用して1回ホームクリーニングしてあります。実寸サイズゆき丈約77.5cm、身幅約48cm、着丈約55cmお値下げしました。