ミシェルアドルフ(michel adolphe)ハンドバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。こちらにて新品未使用で購入したミシェルアドルフのハンドバッグですが、1～2回使用したのみで、もったいないのでご希望の方にお譲りしたく出品します。以下、購入した際の出品者様のコメントを転載させて頂きます。本日(7/6)再度値下げしました✩.*˚-------ミッシェルアドルフはエルメスのOEM生産を請け負っていることでも有名で、エルメスが過去に買収しようとしたという最強の職人集団として知られております。プリュム型 サイズ 約27×20×9持ち手 約17㎝バックファスナーは、2つ中ポケット2つ、プラス1つファスナーカラー...パープル種類...ハンドバッグ