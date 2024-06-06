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ミシェルアドルフ(michel adolphe)ハンドバッグ
商品番号 P23330179635
商品名

ミシェルアドルフ(michel adolphe)ハンドバッグ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらにて新品未使用で購入したミシェルアドルフのハンドバッグですが、1～2回使用したのみで、もったいないのでご希望の方にお譲りしたく出品します。以下、購入した際の出品者様のコメントを転載させて頂きます。本日(7/6)再度値下げしました✩.*˚-------ミッシェルアドルフはエルメスのOEM生産を請け負っていることでも有名で、エルメスが過去に買収しようとしたという最強の職人集団として知られております。プリュム型　サイズ　約27×20×9持ち手　約17㎝バックファスナーは、2つ中ポケット2つ、プラス1つファスナーカラー...パープル種類...ハンドバッグ
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