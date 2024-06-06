美品　BALLY バリーショルダーバッグ　本革

カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革肩がけ可能新品未使用の綺麗な状態のものをお譲りいただき、3回ほど通勤に使用しましたが、荷物の多い私にはなかなか出番がありません。革の匂いのする高級感ある素敵なバッグです。定価は15万円以上するようです。栄養を与えなきゃ！と一度クリームを塗りました。傷は写真にあります、お譲りいただいた時からある、持ち手付け根部分の1か所くらいで目立ったものではないかと思います。金具もピカピカですし非常に綺麗な状態だと思いますが新品ではありませんので店頭購入同等のレベルを求められる方はご遠慮下さい。お値下げ不可です。



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