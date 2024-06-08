美品　バーバリー ハンドバッグ

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商品詳細
リサイクルショップで購入しました。キレイな状態です。ハンドルと角に僅かなスレがあります。付属品はありません。よろしくお願いします。素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/traverse906426.html
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