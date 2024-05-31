CASIO光ナビゲーションキーボードLK-515 純正スタンド付き

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商品詳細
CASIO光ナビゲーションキーボードLK-5152021年12月から1年半ほど使用していたものです。子供のピアノを新調した為、出品致します。鍵盤に汚れ等はありませんが子供が使用していた物の為、ご理解ある方のご購入をお願い致します。※CASIO純正スタンドCS-4B付きです。※songBook2冊付きですが、1冊の裏表紙に破れあります。中身には問題ありません。
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