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CASIO光ナビゲーションキーボードLK-515 純正スタンド付き
商品番号 Q71905194416
商品名

CASIO光ナビゲーションキーボードLK-515 純正スタンド付き
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIO光ナビゲーションキーボードLK-5152021年12月から1年半ほど使用していたものです。子供のピアノを新調した為、出品致します。鍵盤に汚れ等はありませんが子供が使用していた物の為、ご理解ある方のご購入をお願い致します。※CASIO純正スタンドCS-4B付きです。※songBook2冊付きですが、1冊の裏表紙に破れあります。中身には問題ありません。
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