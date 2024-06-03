Aga アーガ ギャザーネック ロングブラウス

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商品詳細
カラー ベージュモデルさんの写真は明るい場所でベージュに近く撮れています。 9号着丈91㎝身幅60㎝袖口15㎝袖は5〜6分丈ほどです仄かな光沢感で高級感があります。日本製定価18,000NATURALBEAUTYBASIC、martinique、TOMORROWLAND、IENA、、CELFORD、ユナイテッドアローズ、FRAYI.DMilaOwennanouniverse、fifth、aquagarageRE:EDIT、BEAMS、ICB、JOURNALSTANDARD、23区等のブランドがお好みの方にオススメです。色...ベージュ柄・デザイン...無地/ワンポイント
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