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レイビームス　プリーツ切り替えバンドカラーシャツ
商品番号 O28419499160
商品名

レイビームス　プリーツ切り替えバンドカラーシャツ
ブランド名 レイビームス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖購入後、タグは切ってますが新品未使用です！着丈60.5／肩幅52.5／身幅52.5／そで丈19■デザイン〈RayBEAMS（レイビームス）〉人気のプリーツ型デザインをアップデートさせたバンドカラーシャツが登場。今季は丈の前後差をつけ、前上がりのシルエットに。後ろに向かって緩やかなラインが生まれ、スッキリとした印象です◎。オンオフ問わずコーディネートをお楽しみいただけるひと品です。■コーディネートボトムスを選ばずにコーディネートを楽しんでいただけます。■サイズゆとりのあるサイズ感。ウエスト部分を調節することでシルエットの変化をお楽しみいただけます。
http://narcologia.ru/goods/displease447231.html
http://narcologia.ru/goods/displease56631.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador866506.html

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