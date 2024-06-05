レイビームス　プリーツ切り替えバンドカラーシャツ

カラー···ホワイト袖丈···半袖購入後、タグは切ってますが新品未使用です！着丈60.5／肩幅52.5／身幅52.5／そで丈19■デザイン〈RayBEAMS（レイビームス）〉人気のプリーツ型デザインをアップデートさせたバンドカラーシャツが登場。今季は丈の前後差をつけ、前上がりのシルエットに。後ろに向かって緩やかなラインが生まれ、スッキリとした印象です◎。オンオフ問わずコーディネートをお楽しみいただけるひと品です。■コーディネートボトムスを選ばずにコーディネートを楽しんでいただけます。■サイズゆとりのあるサイズ感。ウエスト部分を調節することでシルエットの変化をお楽しみいただけます。



レイビームス Ray BEAMS コットン プリーツ切替 バンドカラーシャツ ...



プリーツ切替バンドカラーシャツ/61-11-0127-096



レイビームス Ray BEAMS コットン プリーツ切替 バンドカラーシャツワンピース /ブラック 黒 羽織 ハオリ【2400013501675】



プリーツ切替バンドカラーシャツ/FREE/コットン/BLU/61-11-0127-096



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Ray BEAMS（レイ ビームス）Ray BEAMS / プリーツ キリカエ ...



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