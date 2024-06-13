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ナラカミーチェ　日本製　　衿タックプルオーバーブラウス　黒　M
商品番号 B43973819200
商品名

ナラカミーチェ　日本製　　衿タックプルオーバーブラウス　黒　M
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディース出品一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェの一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェ✳️実物のカラーはブラックです。【商品説明】ナラカミーチェ（NARACAMICIE）の衿タックプルオーバーブラウス。扱いやすいポリエステル１００％素材を使用した、プルオーバー型の七分袖ブラウスです。ドレッシーな表情の素材で、ビジネスシーンに対応するエレガントな１枚に仕上げました。シルクウールの様なパウダリータッチの糸を使用しており、ふくらみとハリ、コシがあるのが特徴。ネックラインとフロントにタックを施して、立体感を出しています。【商品情報】★ブランド名:NARACAMICIEナラカミーチェ　Vネック　フロントタック　七分袖ブラウス　プルオーバー　★参考価格¥17,600　　　　　★生産国:日本製★カラー:黒　ブラック★サイズ※採寸値参考のこと　普段着用している服と比較することをお勧めします。　　レディース　ⅠM平置き採寸肩幅約37cm身幅約49cm着丈約58cm袖丈約48cm(多少の誤差はご了承ください)︎︎︎︎︎︎★コンディションクリーニング済み。目立った汚れや傷などなく綺麗な状態です。★コーディネートのボトムス、インナーや小物は付属しません。■トルソー(マネキン)情報■　9号(M)身長:163cmバスト:87.5cmウェスト:65cmヒップ:84.5cm✳️発送について■発送方法■基本的に送料無料匿名発送、追跡可能■発送までの期間■1〜2日以内に発送(予定より遅れる場合はご連絡させて頂きます)■梱包方法■発送の際多少なたたみじわはご了承ください。水と刺激に強い袋に入れ、発送致します。管理番号　AW0103
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