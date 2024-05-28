アーバンリサーチドアーズ　リネン　バックタック　プルオーバー　ブラウス　麻

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ご覧頂きありがとうございます♪●ブランドURBANRESEARCHDOORS●カラーベージュ●素材麻 100％●コンディション目立った傷や汚れなくまだまだ着用頂ける状態です！●商品サイズ表記 One●実寸(平置き)着丈 約73cm身幅 約58cm裄丈 約68cm