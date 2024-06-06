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テクスチャーアート　ファブリックパネル　抽象画　現代アート　ウェルカムボード53
商品番号 C12318827673
商品名

テクスチャーアート　ファブリックパネル　抽象画　現代アート　ウェルカムボード53
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます！サイズ：200×200mm手描きの1点ものとなります。お時間ありましたらぜひ他の作品もご覧頂けると嬉しいです。→#shimanami_art○キャンバスを使用しています。石膏ボードの壁にプッシュピンをさして壁にかけたり、置いて飾って頂けます。○全国送料無料です。※着払いで発送方法の指定を希望される方は、ご購入前にご連絡ください。○撮影には実際の色が伝わるよう注意していますが、見え方が異なる場合がございます。○裏面等に絵の具が付着している可能性があります。○アクリル絵の具は耐久性に優れていますが、メディウム・ペーストの特性上、乾燥時や衝撃でヒビ割れが出来る場合がございます。○どの作品も大切に発送させて頂きますが、素人管理であるため、作品につけられたラメやビーズ等は摩擦により剥がれ落ちる場合があります。○返品は受け付けておりませんので、商品の状態や不明な点は、購入前に十分ご確認ください。丁寧かつ迅速な対応を心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。アート　テクスチャーアート　コンテンポラリーアート　パネル　絵　キャンバスアート　現代アート　インテリアアート　インテリア雑貨　パネル　BTSリノベーション　インテリアパネル　オラクル　ニュアンスアート　レジン　壁掛け　水彩画　油彩画　季節　風景　テクスチャー　絵画　アクリル　油絵　現代アート　猫　幸運　モダン　リビングインテリア　欧米風　ニュアンス　レトロ　モダンアート　ニュアンスアート　韓国　アートパネル　雑貨　置物　キャンバス　キャンパス　モデリングペースト　パミス　ハイソリッド　ジェッソ　筆　平筆　造形　抽象画　作家　キャンバス画　アクリル画　ハンドメイド　モダンアート　シンプル　メディウム　インテリア　パネル絵画　原画　ナチュラル　北欧　モデルルーム展示品　ホテルライク　北欧モダン　モダン　アンティーク　インダストリアル　コースタル・海岸風　シャビーシック　カントリー調　和モダン　和風　空間店舗アート　リビング　寝室　光　夏　沖縄　ハワイ　ビーチ　サーフィン　海　波　海月　海面　水面　水
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