テクスチャーアート　ファブリックパネル　抽象画　現代アート　ウェルカムボード53

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ご覧下さりありがとうございます！サイズ：200×200mm手描きの1点ものとなります。お時間ありましたらぜひ他の作品もご覧頂けると嬉しいです。→#shimanami_art○キャンバスを使用しています。石膏ボードの壁にプッシュピンをさして壁にかけたり、置いて飾って頂けます。○全国送料無料です。※着払いで発送方法の指定を希望される方は、ご購入前にご連絡ください。○撮影には実際の色が伝わるよう注意していますが、見え方が異なる場合がございます。○裏面等に絵の具が付着している可能性があります。○アクリル絵の具は耐久性に優れていますが、メディウム・ペーストの特性上、乾燥時や衝撃でヒビ割れが出来る場合がございます。○どの作品も大切に発送させて頂きますが、素人管理であるため、作品につけられたラメやビーズ等は摩擦により剥がれ落ちる場合があります。○返品は受け付けておりませんので、商品の状態や不明な点は、購入前に十分ご確認ください。丁寧かつ迅速な対応を心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。アート テクスチャーアート コンテンポラリーアート パネル 絵 キャンバスアート 現代アート インテリアアート インテリア雑貨 パネル BTSリノベーション インテリアパネル オラクル ニュアンスアート レジン 壁掛け 水彩画 油彩画 季節 風景 テクスチャー 絵画 アクリル 油絵 現代アート 猫 幸運 モダン リビングインテリア 欧米風 ニュアンス レトロ モダンアート ニュアンスアート 韓国 アートパネル 雑貨 置物 キャンバス キャンパス モデリングペースト パミス ハイソリッド ジェッソ 筆 平筆 造形 抽象画 作家 キャンバス画 アクリル画 ハンドメイド モダンアート シンプル メディウム インテリア パネル絵画 原画 ナチュラル 北欧 モデルルーム展示品 ホテルライク 北欧モダン モダン アンティーク インダストリアル コースタル・海岸風 シャビーシック カントリー調 和モダン 和風 空間店舗アート リビング 寝室 光 夏 沖縄 ハワイ ビーチ サーフィン 海 波 海月 海面 水面 水