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ケンゾー　KENZO マーガレット柄　ブラウス
商品番号 E36229461855
商品名

ケンゾー　KENZO マーガレット柄　ブラウス
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルク100%数年前にインターナショナルギャラリービームスで購入首周りに汚れ有あまり目立ちませんが若干のツリも有以上ご理解いただいた方の購入をお願いします
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