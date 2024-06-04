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SNOOPY Ｔシャツ　baybee
商品番号 E21733872216
商品名

SNOOPY Ｔシャツ　baybee
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

baybeeのモデルさんが着用してるのをみて可愛いと思い購入しました。サイズは普段Ｍサイズ着用です。こちらは丁度いいサイズ感でした。着用は一度。中古にご理解ある方宜しくお願い致します♡#mite#ミテ#howdy#ZARA
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