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シワ加工胸元フリル半袖シャツ
商品番号 G62627238857
商品名

シワ加工胸元フリル半袖シャツ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シワ加工ですので全体にシワがありますが元からです。襟にワイヤーが入っているので自由に形が作れます新品未使用定価13650円セレクトショップにて購入綿100%胸元切りっぱなしフリルMサイズ肩幅34cm身丈79cm身幅41cm丈も長いので、前を開けて羽織として着て頂くとオシャレです。コンパクトに畳んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/displease605431.html
http://narcologia.ru/goods/displease164131.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture743641.html
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