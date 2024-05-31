GINZA COUTUREワンピース

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商品詳細
袖丈···半袖カラー···ホワイト柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋GINZACOUTUREワンピースです♡♡定価で購入しました、、1度試着程度に着たのみです(;_;)夜卒業したので出品します...♪*゜
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GINZA COUTURE]ピンク・ツイード・ノースリーブ・Aライン・ミニドレス ...
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