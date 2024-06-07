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美品　イヴサンローラン 二つ折り財布 ラウンドファスナー カサンドラ ブラック
商品番号 M95624510584
商品名

美品　イヴサンローラン 二つ折り財布 ラウンドファスナー カサンドラ ブラック
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YVESSAINTLAURENTイヴサンローラン折り財布ウォレットラウンドファスナーカサンドラロゴYSL型押しブラックレザー箱付き数回使用しましたが状態はとても良いです！目立った汚れ、傷等はありませんのでまだまだ使える商品になります！タテ10cmヨコ10.5cmマチ3.5cmカラー　ブラック財布形/開け口　二つ折り素材　レザー(本革)
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