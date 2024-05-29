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【レア】COACH コーチ⭐︎スタッズ チェーンバッグ⭐︎ミニバッグ
商品番号 U43417419037
商品名

【レア】COACH コーチ⭐︎スタッズ チェーンバッグ⭐︎ミニバッグ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2色のスタッズが付いたお洒落なミニバッグです。大きなダメージが無く良い状態ですが、スタッズの先端の色の剥げがなん箇所かあります。（画像8枚目）また、小さな擦り傷が1箇所あります。（画像9枚目）素人検品になります、見落とし等あるかもしれませんのでご容赦下さい。【サイズ】縦11cm横19cmマチ5cmチェーン高16cm（チェーンからバッグ下まで約28㎝）【仕様】ファスナー開閉式⚫︎内側オープンポケット1カードポケット2カラー···レッド素材···牛革(本革)中古品としてご理解いただける方のみご購入お願いいたします。
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