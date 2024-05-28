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Plage【R’IAM】スウェード キャミワンピース
商品番号 Y36618035011
商品名

Plage【R’IAM】スウェード キャミワンピース
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1回着用していますが、キレイな状態です。フェイクスエードの存在感のある素材が特徴のワンピース。ロング丈ながら、動くたびに揺れる裾やスリットで軽やかな雰囲気を演出してくれます。寒さの残る時期はニットと、春から夏にかけてはカットソーを合わせたりとロングシーズン楽しめます。カラー···ブラックサイズ…38身幅…45着丈…132-139税込…¥22000
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