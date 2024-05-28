Plage【R’IAM】スウェード キャミワンピース

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商品詳細
1回着用していますが、キレイな状態です。フェイクスエードの存在感のある素材が特徴のワンピース。ロング丈ながら、動くたびに揺れる裾やスリットで軽やかな雰囲気を演出してくれます。寒さの残る時期はニットと、春から夏にかけてはカットソーを合わせたりとロングシーズン楽しめます。カラー···ブラックサイズ…38身幅…45着丈…132-139税込…¥22000
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