zucca リサイクルレザー　ヨットロープバッグ　スクエア



zucca☆ヨットロープバッグスクエア- zucca☆ヨットロープバッグスクエア-



ZUCCaのエコレザーバッグにスクエアフォルムの新作が登場 ZUCCaのエコレザーバッグにスクエアフォルムの新作が登場



zucca★ヨットロープバッグスクエア zucca★ヨットロープバッグスクエア



zucca☆ヨットロープバッグスクエア- zucca☆ヨットロープバッグスクエア-



ズッカのヨットロープバッグがリニューアルします | NEWS ニュース | A ... ズッカのヨットロープバッグがリニューアルします | NEWS ニュース | A ...



zucca☆ヨットロープバッグスクエア- zucca☆ヨットロープバッグスクエア-



ZUCCa（ズッカ）の「ヨットロープバッグスクエア（ハンドバッグ）」 - WEAR ZUCCa（ズッカ）の「ヨットロープバッグスクエア（ハンドバッグ）」 - WEAR



ズッカのヨットロープバッグがリニューアルします | NEWS ニュース | A ... ズッカのヨットロープバッグがリニューアルします | NEWS ニュース | A ...



zucca☆ヨットロープバッグスクエア - ショルダーバッグ zucca☆ヨットロープバッグスクエア - ショルダーバッグ



ZUCCa（ズッカ）の「ヨットロープバッグスクエア（ハンドバッグ）」 - WEAR ZUCCa（ズッカ）の「ヨットロープバッグスクエア（ハンドバッグ）」 - WEAR



ZUCCa - ズッカ zucca ヨットロープバッグ 新品同様の通販 by とも's ... ZUCCa - ズッカ zucca ヨットロープバッグ 新品同様の通販 by とも's ...



zucca☆ヨットロープバッグスクエア- zucca☆ヨットロープバッグスクエア-



zucca☆ヨットロープバッグスクエア - ショルダーバッグ zucca☆ヨットロープバッグスクエア - ショルダーバッグ



ZUCCa - ズッカ zucca ヨットロープバッグ 新品同様の通販 by とも's ... ZUCCa - ズッカ zucca ヨットロープバッグ 新品同様の通販 by とも's ...



zucca☆ヨットロープバッグスクエア - ショルダーバッグ zucca☆ヨットロープバッグスクエア - ショルダーバッグ

zuccaヨットロープバッグ スクエアグリーン実物の色は画像1、2枚目が近いですサイズ 縦27.5×横29×マチ13cmショルダー84～120cm公式オンラインショップで購入しました数回使用しましたが、あまり使っていないので出品しますトートとしてもショルダーとしても使用できますショルダー用のストラップ付きですマチが13cmもあるので、財布やポーチ、ペットボトルなどを入れても余裕があります使用回数が少ないので表面に汚れや傷等は見られません。内側はリサイクルレザー特有の毛羽立ちがありますが、使用した時は特に気になりませんでした。また、内側に赤い線のような跡が2箇所、白く擦れた箇所が1箇所ありますので、神経質な方はご遠慮ください。カラー···グリーン柄・デザイン···無地定価は30,000円くらいでした