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zucca リサイクルレザー　ヨットロープバッグ　スクエア
商品番号 J97472935678
商品名

zucca リサイクルレザー　ヨットロープバッグ　スクエア
ブランド名 ズッカ
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

zuccaヨットロープバッグ　スクエアグリーン実物の色は画像1、2枚目が近いですサイズ　縦27.5×横29×マチ13cmショルダー84～120cm公式オンラインショップで購入しました数回使用しましたが、あまり使っていないので出品しますトートとしてもショルダーとしても使用できますショルダー用のストラップ付きですマチが13cmもあるので、財布やポーチ、ペットボトルなどを入れても余裕があります使用回数が少ないので表面に汚れや傷等は見られません。内側はリサイクルレザー特有の毛羽立ちがありますが、使用した時は特に気になりませんでした。また、内側に赤い線のような跡が2箇所、白く擦れた箇所が1箇所ありますので、神経質な方はご遠慮ください。カラー···グリーン柄・デザイン···無地定価は30,000円くらいでした
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