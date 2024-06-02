【美品】eimyistoire ロング ニットワンピ チェック 白 完売品 XS

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エイミーイストワールシェパードチェックマーメイドニットワンピースカラー／ホワイト一度だけ短時間着用しました。XSサイズは特に人気のサイズですぐ完売してました。汚れほつれ等ございません。即購入可です。※公式サイト等ではもう完売している為購入できません。【商品説明】大人っぽさと、可愛らしさを掛け合わせたニットワンピースクラシカルな印象のチェックに、ハイウエスト切り替えのマーメイドラインのスカートが大人っぽさを演出し、たっぷりボリュームのある優しい落ち感の袖が可愛らしさを演出。ボディーラインを拾いつつも、華奢に見せてくれる切替とシルエットです。※WHTのみ裏地がつきます。【サイズ】XSサイズバスト70cm着丈108cm袖丈28cm肩幅27.5cmウエスト58cmヒップ76cm【素材】表地：レーヨン33%ポリエステル20%アクリル19%綿18%ナイロン10%裏地：〈WHTのみ〉ポリエステル100%別布：〈袖部分〉ポリエステル100%手洗い可 石油系ドライクリーニング【詳細情報】厚み：□薄手 ■普通 □厚手透け感：□なし ■あり伸縮性：□なし ■あり裏地：■なし □あり#eimyistoire#エイミーイストワール#ダーリッチ#darich#evelyn#AnMILE#dazzlin#LIZLISA#ロイヤルパーティー#snidel