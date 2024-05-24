アダムエロペ　WEB限定　リネンワイドスリープシャツ

アダムエロペのリネンブレンドバンドカラーブラウスです。色はオフホワイトです。両サイドについた大きめのポケットがポイントです。カフスはボタンが2つ付いているので、ジャストか緩めが選べます。単品で着る他ほか、前を開けて羽織りとしてもおすすめです。目立つ汚れなどは無く全体的に綺麗な状態です。（あくまで個人の主観です。）リネンなのでネップがあります。ダメージなどは見当たりませんが、見落としがあるかもしれないので予めご了承下さい。サイズF身幅:約58㎝着丈:約70㎝肩幅:約48㎝袖丈:約34㎝素人の平置き採寸ですので多少の誤差はご了承願います。素材は画像でご確認下さい。



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