AKTE/バックオープンジャガードキャミソール

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AKTEのバックオープンジャガードキャミソールです。¥13,860(taxin)今期のものでオフィシャルサイトにて購入しました。数回着用しましたが状態はきれいです。自宅保管のためご理解のある方のみのご購入でお願いいたします。ご購入の前にプロフィールを一読いただけますと幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にコメントください。ネットより参照表情感のあるジャガードと華やかなバックスタイルで、主役級なキャミソールインパクトのある表面感と膨らみがポイントのジャガード生地を使用したキャミソール。\u2028フロントはふんわりとしたボリューム感が出るようにタックを施し、大胆に開けたバックデザインとのメリハリを演出しています。\u2028ナローストラップは全体感を華奢に見せてくれ、長すぎない丈感が目線も上に上がり、スタイルアップ効果も。\u2028タンクトップやＴシャツとのレイヤードスタイルもおすすめです。\u2028\u2028---------------------------------\u2028透け感：なし\u2028裏地：あり\u2028伸縮性：なし\u2028光沢感：なし\u2028生地の厚さ：普通\u2028---------------------------------素材表地：ポリエステル64% レーヨン20% ナイロン16%裏地：コットン100%原産国中国サイズF着丈52.7バスト周り76裾周り190柄・デザイン···花柄カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋#akte#アクテ#キャミ #バックオープン#ジャガード