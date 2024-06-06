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【新品・未使用】タックプリーツクロップドシャツ(etoll.)
商品番号 R50693022060
商品名

【新品・未使用】タックプリーツクロップドシャツ(etoll.)
ブランド名 エトル
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用・美品です。再入荷後も即完売してしまう大人気商品です。出品を迷っており予告なく出品を取りやめる場合がございます。お求めの方はお早めにご購入ください。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－etoll.エトルシャツタックプリーツシャツタックプリーツ見て、着て、美しい。プリーツで魅せる大人シャツ。胸元から施されたストレートタックは動きに奥行きをもたらし、上品かつスマートな装いに。ボタンの見えない比翼仕立でラインが際立ち、モダンシックな印象を纏わせてくれます。ボックスシルエットとショート丈は好相性。広がるプリーツでウエストまわりに空間が生まれ、ハイウエストやボリュームあるボトムスを合わせれば女性らしいメリハリあるシルエットのスタイリングへと導いてくれます。シンプルながら思わず見惚れてしまう、デザインが光る一着です。【備考】・伸縮性なし・透け感ありetoll.MOUSSYSLYAZULBYMOUSSYriendaSTYLEMIXERSHEL'TTERボレロモノトーン韓国シズニルックY2KJEANASiSLOWRYSFARMriendaHAREHELKジーナシスマウジーアズールバイマウジーヘルクハレモードシック個性派シャツ個性的PUBLICTOKYOZARA綺麗めカジュアルシックモードモノトーンクールSTUDIOUSUNITEDTOKYOCOMMEdesGARCONSMAISONSPECIALユナイテッドトウキョウコムデギャルソンメゾンスペシャル素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/freshman756156.html
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic780537.html
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