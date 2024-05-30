未使用 PARIGOT オフショルダーレースフリル Free マスタード色

-Brandname-【PARIGOT】パリゴ-Sex-レディースユニセックス-Size-表記(FREEサイズ)着丈53cm/身幅42cm/肩幅0cm/袖丈0cm※多少の誤差はご了承下さい。-Cloth-表地:ポリエステル100%レース:ポリエステル100%-Color-表記:マスタード黄色ゴールデンイエロー系-Condition-【S】-前面擦れあり(写真なし)S:新品未使用/デッドストックA:使用感のあまりない比較的綺麗な状態B:一般的な古着の状態C:部分的に目立つ汚れやダメージがある状態D:着用には問題のない状態-addto--管理番号-985その他も出品しております‪\\♡︎/︎----------------------------#古着えり氏のレディース一覧#古着えり氏の古着一覧-----------------------------◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いです。◾️購入は基本コメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際は気軽にコメントから交渉して下さい。◾️古着特有の匂い、汚れ、シワ、シミ等、多少ある事をご理解頂いた上で購入お願い致します。◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。



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