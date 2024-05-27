【和装小物】リアルホースヘアのハンドバッグ

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カラー···レッド人気モデル/シリーズ···HERMESケリー25横27cm縦18.5cm(持ち手なし)30.5cm(持ち手あり)底面幅9cm中は大きく2面に仕切られており、ポケットが4箇所あります。背面にもポケットがあります。本物のホースヘアを使ったバッグです。落ち着いた色味で、お着物や冠婚葬祭、洋服にも合うデザインです。新品未使用ですが、自宅で長期保管していたことをご理解ください。