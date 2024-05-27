【ヴィンテージ】ロゴ刺繍　ジップアップジャケット　スポーツ　usedAS13

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古着●サイズ/M●肩幅/42●身幅/49●袖丈/58●着丈/62※あくまで素人寸法なのでご了承下さい。●色グレー●素材ポリエステルうーん、この商品なんか惜しいんだよなぁ。と思ったそこのあなた。#禁断の古着の扉ジャケットをクリックすると激安で良い商品が見つかる、新たな世界へ誘います。ぜひ【絞り込み】機能を使い、お好みのアイテムをお探し下さい♪※割引について↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓【お得な情報をプロフィールに記載してあるので、是非ご覧ください。】↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑●値下げ交渉ご希望の金額をコメントしていただければ、出来るだけ意見に添えるよう頑張ります。気軽にコメント下さい！※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。◉発送日時月、水、金曜日に発送致します。◉注意事項◉シミ多数ありサイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。昭和レトロ、レトロファッション菅田将暉お洒落古着屋 ハードロックカフェ スウェット 柄シャツ ダックジャケット ミリタリー アメカジ リメイク