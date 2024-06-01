Johnstons of Elgin カシミヤ ニット ミニマフラー ブルー ...

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商品詳細
JohnstonsofElginカシミヤニットミニマフラー スカーフ ライトブルージョンストンズオブエルガンのマフラーです。カラーはライトブルーで上品なカシミヤ素材のマフラーです。目立った傷や汚れはございません。カシミヤ100%縦37.5㎝×横100㎝minaperhonenミナペルホネンARTS\u0026SCEINCEアーツアンドサイエンスsuzukitakayukiスズキタカユキnestrobeネストローブリバティYAECAyaecaヤエカゴーシュオールドマンズテーラーR\u0026D.M.Co-TOUJOURSトゥジューなどお好きな方に！
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