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【試着のみ】Self-Portrait AWツイード ベルト ミディドレス
商品番号 T67985359968
商品名

【試着のみ】Self-Portrait AWツイード ベルト ミディドレス
ブランド名 セルフポートレイト
特別価格 税込 13,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Self-PortraitPinkSequinBoucleMididress2023AWの新作サイズ：UK6肩幅：37cm身幅：40cmウエスト（スカート）：33cm総丈：136cm試着のみの美品。ベルトは未開封のままです。10万円以上で購入しました。セルフポートレートが大好きで色々集めていますが、こちらは自分に合わないため出品致します。上下は繋げても別々でも着用いただけます。高級感が溢れた上品な一着です。これからの季節にぴったりなのでいかがでしょうか？(^^)
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