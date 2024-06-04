【試着のみ】Self-Portrait AWツイード ベルト ミディドレス

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商品詳細
Self-PortraitPinkSequinBoucleMididress2023AWの新作サイズ：UK6肩幅：37cm身幅：40cmウエスト（スカート）：33cm総丈：136cm試着のみの美品。ベルトは未開封のままです。10万円以上で購入しました。セルフポートレートが大好きで色々集めていますが、こちらは自分に合わないため出品致します。上下は繋げても別々でも着用いただけます。高級感が溢れた上品な一着です。これからの季節にぴったりなのでいかがでしょうか？(^^)
http://narcologia.ru/goods/conception524057.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei20671.html
http://narcologia.ru/goods/plaque448207.html
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