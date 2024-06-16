⭐︎美品☆ヴァンドーム青山◾️ベーシックアコヤパールピアス

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商品詳細
18Kアコヤパール刻印あり3、4回使用店舗にてクリーニング済み引用やわらかくカーブした地金のラインにアコヤパールをあしらったピアス。地金の光沢感とスタイリッシュなフォルムが横顔に新鮮な魅力をプラスしてくれます。実寸:縦:約34.3mm、横:約8.5mm素材:K18イエローゴールド、アコヤパール定価 49500円
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