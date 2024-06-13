ヴァジック　ボンド　アッシュ

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VASIC/ヴァジック□ボンド カラー：アッシュ 付属品：保存袋サイズは1番大きいものになります。現在販売されていないカラーになります。新品未使用ですが、底の部分に購入時からへこみが1箇所ございます。何か気になる点がございましたら、お気軽にお声がけください。