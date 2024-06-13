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ヴァジック　ボンド　アッシュ
商品番号 Y41098894623
商品名

ヴァジック　ボンド　アッシュ
ブランド名 ヴァジック
特別価格 税込 16,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VASIC/ヴァジック□ボンド　カラー：アッシュ　付属品：保存袋サイズは1番大きいものになります。現在販売されていないカラーになります。新品未使用ですが、底の部分に購入時からへこみが1箇所ございます。何か気になる点がございましたら、お気軽にお声がけください。
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