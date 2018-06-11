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theory セオリー　コクーンノースリーブカットソー　白
商品番号 B64423922651
商品名

theory セオリー　コクーンノースリーブカットソー　白
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

theoryセオリーのノースリーブカットソーです。サイトより　↓コクーンシルエットのノースリーブカットソーです。前はクルーネック、後ろはVネックになっており、後ろ下がりデザインになってます。一枚でも、着映えするので細いパンツと相性がいいです。お色は白サイズs平置き肩幅約34㎝身幅約52㎝着丈前約62㎝後ろ約71㎝＊多少の誤差はご了承ください。定価13200円なんとも上質な素材です。1枚でも、ジャケットのインナーとしても使える万能なトップスです。★黒も出品予定です★試着程度の美品ですが、神経質な方や細かい方、厳しい方はご遠慮下さい。theoryセオリーtheoryluxeセオリーリュクスBEIGE.ベイジ
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