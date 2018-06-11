theoryセオリーのノースリーブカットソーです。サイトより ↓コクーンシルエットのノースリーブカットソーです。前はクルーネック、後ろはVネックになっており、後ろ下がりデザインになってます。一枚でも、着映えするので細いパンツと相性がいいです。お色は白サイズs平置き肩幅約34㎝身幅約52㎝着丈前約62㎝後ろ約71㎝＊多少の誤差はご了承ください。定価13200円なんとも上質な素材です。1枚でも、ジャケットのインナーとしても使える万能なトップスです。★黒も出品予定です★試着程度の美品ですが、神経質な方や細かい方、厳しい方はご遠慮下さい。theoryセオリーtheoryluxeセオリーリュクスBEIGE.ベイジ



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】 | フリマアプリ ラクマ



theory セオリー コクーンノースリーブカットソー 白 - カットソー ...



theory セオリー コクーンノースリーブカットソー 白 - カットソー ...



theory セオリー コクーンノースリーブカットソー 白 - カットソー ...



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



theory セオリー コクーンノースリーブカットソー 白 - カットソー ...



セオリー Theory POWER.TEE LAYER.TEE2 肩綿入り ノースリーブカットソー S/ホワイト 白 トップス【2400013472142】



theory セオリー コクーンノースリーブカットソー 白 - カットソー ...



theory セオリー コクーンノースリーブカットソー 白 - カットソー ...



theory - セオリー ノースリーブ カットソー S ホワイト系 theory ...