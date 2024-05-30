韓国 レディース ブラウス トップス V字襟 パフスリーブ 無地 おしゃれ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます＾＾☆その他多数出品しておりますので、ご覧下さいませ♪☆まとめ売り割引あります♪☆フォロー様、リピーター様割引ございます。フォローして頂ければ100円お値引きさせて頂きます。✨送料無料♪✨匿名配送♫魚アクセサリーネックレスも在庫があり、価格は980円です♡♡♡ご希望でしたら専用お作り致します。購入前に連絡お願いします♪┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈［商品説明］◯使用感／商品は新品未使用です♪◯カラー／ネイビー、イエロー、ホワイト◯サイズ／(cm):フリーサイズ┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈購入前に下記の内容をご確認の上ご購入をお願い致します。▶発送について商品は、お支払いから通常4〜7日で発送しておりますが、状況により遅延する場合がございますこと、なにとぞご了承ください♪▶色とサイズについて※色合いは、撮影環境やモニター環境により若干異なる場合あります。※素人採寸のため、1〜3cmの誤差がありますのでご理解ください。▶その他※検品しておりますが、海外製品の為、 多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。 ご了承くださいませ。※一つひとつ丁寧な検品を心がけておりますが、素人検品の為、見落としてしまう事もございます。※まとめてご購入いただいた場合、一点あたり200円引きとなります。✨他にも素敵なお洋服を多数仕入れていますので、是非ご覧ください(^-^)
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