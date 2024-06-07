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未使用品 Laie Tシャツ バルセロナ ホワイトレッド
商品番号 L58279055712
商品名

未使用品 Laie Tシャツ バルセロナ ホワイトレッド
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,521 円
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商品詳細

Laie♫赤と白のかわいいTシャツ暑い季節にマストな1枚この商品以外にも出品しているものもございます。こちら↓#はるレディース商品一覧#はるレディーストップス一覧【詳細】サイズ：Sサイズとして出品着丈　46㎝　身幅　37㎝　肩幅　35㎝　袖丈14㎝※サイズは平置きして計測しています。個人計測のため若干の誤差はご了承ください。素材：コットン100%カラー：ホワイト、レッド写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。傷や汚れについてはチェックしておりますが、見落とす場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。【フォローしてくださった方、フォロワーの方は感謝の気持ちを込めて10%引きさせていただきます(^^)】商品番号10GTO2柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/recommended970590.html
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半袖》850 I.L.U.ROSEのTシャツ(2色).
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